INTER-ROMA 1-2: IL TABELLINO



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni (36' st Gosens); Dumfries (36' st Bellanova), Barella, Asllani (32' st Mkhitaryan), Calhanoglu (32' st Correa), Dimarco (43' st Carboni); Dzeko, Lautaro Martinez. A disp.: Botis, Onana, De Vrij, D'Ambrosio, Zanotti, Darmian, Gagliardini, Stankovic. All. Inzaghi.



ROMA (3-4-2-1): Rui Partricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniolo (41' st Belotti), Pellegrini (36' st Camara); Dybala (13' st Abraham). A disp.: Boer, Svilar, Kumbulla, Bove, Vina, Zalewski, Tripi, El Shaarawy, Shomurodov, Volpato. All. Mourinho (squalificato, in panchina Foti).



ARBITRO: Massa di Imperia.



MARCATORI: 30' pt Dimarco (I), 39' pt Dybala (R), 30' st Smalling (R)



NOTE: Ammoniti: Asllani, Correa, Gosens, Barella (I); Zaniolo, Smalling (R). Recupero: 1' pt, 5' st.