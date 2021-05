È già vigilia e dopo la bella vittoria contro la Sampdoria, l'Inter di Antonio Conte dovrà pensare alla sfida contro la Roma. Questa la formazione che, secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico salentino potrebbe mandare in campo.



“Conte potrebbe puntare ancora sul turnover contro la Roma, per poi presentarsi a Torino contro la Juventus con l’undici-tipo. In porta ci sarà Handanovic, in difesa spazio per Skriniar, De Vrij (non utilizzati contro la Sampdoria) e D’Ambrosio. A centrocampo possibile chance per Sensi con Brozovic e Barella, a sinistra potrebbe rientrare Perisic con Darmian a destra. Davanti torna Lukaku, al suo fianco probabile conferma per Sanchez”.