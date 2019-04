Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sfida di sabato tra Inter e Roma sarà un crocevia decisivo per Lorenzo Pellegrini, infatti il centrocampista nel caso in cui i giallorossi non si qualifichino per la prossima Champions League metterà in discussione la sua permanenza nel club. Sulle sue tracce c'è proprio l'Inter che sta già preparando l'offerta da presentare alla Roma, inserendo nella trattativa anche il giovane portiere Radu.