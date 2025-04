Inter-Roma da bordo campo: la mossa vincente di Ranieri, le reazioni al rigore non fischiato e il messaggio della Nord

Redazione Calciomercato

A San Siro: un po’ perché la curva sceglie il silenzio per i primi 20’, contro il caro biglietti per la Champions, un po’ perché il resto dello stadio è ancora tramortito dalla doppia sberla Bologna-Derby.I primi minuti, come detto, si giocano in un’atmosfera ovattata, qualche brusio, qualche fischio agli avversari, qualche mugugno, che aumenta quando al nono minuto, Inzaghi ha già il primo problema:. Inizialmente non sembra grave, tanto che in panchina al francese viene fatto segno di rialzarsi velocemente e stringere i denti, che serve sbloccarla il prima possibile.

Invece Pavard non ce la fa, esce per farsi fasciare, Inzaghi gli dice:Ma appena rientrato in campo, il francese chiede subito il cambio e Inzaghi è sconsolato:. Effettivamente quella degli esterni e braccetti nerazzurri quest’anno sembra una maledizione., non è brillante nelle gambe e soprattutto nella testa. Da bordocampo, la sensazione netta è che la Roma, in campo, in questo momento sia semplicemente più a suo agio.. Perché in 2’ l’argentino punta due volte l’esterno interista allo stesso modo, prima Konè tira alto, poi Soulè stessoLa sequenzialità dell’azione giallorossa

La partita è tutt’altro che fluida, Fabbri la spezzetta di continuo., come a dire non occorre protestare troppo. Poi l’allenatore giallorosso, con l’esterno dell’Inter la chiude con un grande sorriso:Dalla panchina Inzaghi e il suo staff ci provano prima “tatticamente”, chiedendo a Barella e Frattesi di invertirsi e di giocare larghi, per costringere la Roma a smuovere il proprio blocco centrale. Poi nel secondo tempo, dopo una chiacchiera nell’intervallo, chiedendo più ritmo. L’ingresso che cambia la partita però è quello di, probabilmente il numero uno in Italia nel raccogliere i cross sul secondo palo.. La mossa di Inzaghi fa abbassare tantissimo la Roma, che nel blocco centrale del secondo tempo ha un possesso palla del 15%.: a un certo punto con la palla ancora a sinistra dell’Inter, una parte di San Siro, uno spicchio laterale dell’anello Arancio salta in piedi urlando. A terra ci sono Dumfries e Ndicka, secondo il guardalinee lì vicino, a cominciare è stato l’olandese, fallo per la Roma. E’ solo il primo episodio con Ndicka protagonista.

Il secondo arriva qualche minuto dopo, dall’altra parte dell’area:. Fabbri lascia correre, Inzaghi rimane impassibile, mentre Lautaro, mimando proprio la trattenuta corre dall’arbitro. Arnautovic ci prova col quarto uomo dicendo: "Alla fine, al triplice fischio si lascia andare con un vamos, più altre cose argentine non riferibili.