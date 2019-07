L'Inter non tratta solo Lukaku ma prosegue anche nella corsa a Edin Dzeko. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'attaccante giallorosso, in attesa di sviluppi, si stia allenando da professionista.



“Non solo Lukaku, ma anche Dzeko, che come il collega belga vive una situazione da separato in casa alla Roma. Però Edin si sta allenando, e anche bene. Sa che finché la trattativa non sarà definita dovrà comunque rispettare se stesso e la Roma, confermandosi professionista fino in fondo. Tra Roma e Inter si è registrato un disgelo a inizio settimana, ma le parti sono ancora distanti: i giallorossi vogliono 20 milioni, Marotta al momento è salito a 12 con l’offerta”.