«Ci mancano Pellegrini e Dybala per connettere attacco e centrocampo». Josè Mourinho non lo nasconde, l'assenza dei due trequartisti in casa Roma pesa molto. In vista della sfida di domenica a San Siro con l'Inter, però, difficilmente lo Special One potrà contare sul loro ritorno. Pellegrini, alle prese con l'ennesima lesione muscolare, punta direttamente il derby del 12 novembre. Più speranze, invece, per Dybala che ha svolto una visita per controllare lo stato della lesione distrattiva al collaterale mediale del ginocchio sinistro infortunato nella gara di Cagliari.



SAN SIRO - Ieri la Joya si è allenato in solitaria a Trigoria, il dolore sembra sparito e la visita di oggi ha confermato che non servono ulteriori esami. Difficile pensare che possa giocare San Siro, dove l'anno scorso fu determinante nell'1-2 della Roma e dove vorrebbe aiutare Lukaku. Una convocazione però diventa sempre più probabile con un utilizzo magari a gara in corsa.