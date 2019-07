Ancora tutto fermo per l’arrivo di Edin Dzeko in nerazzurro ma quella di domani sarà una giornata molto importante. Inter e Roma scaldano i motori, i due club si vedranno domani ai sorteggi dei calendari della prossima stagione di A e sicuramente dall’incontro scaturiranno importanti novità, in un senso o nell’altro. Da settimane la trattativa vive una fase di stallo, complice la prima offerta dell’Inter (8 milioni) che ha indispettito la Roma, e le resistenze della società giallorossa, che una volta sistemato il discorso plusvalenze ha alzato il muro nei confronti dei nerazzurri fissando il prezzo del bosniaco a 20 milioni di euro. Prezzo non basso, considerando che il 33enne centravanti tra sei mesi sarà libero di accordarsi a zero euro con qualsiasi club e che nel frattempo la Roma continua a versargli un ingaggio da 1 milione di euro lordo al mese.



POSIZIONE ROMA - Nella giornata di domani le parti potranno finalmente avvicinarsi e abbassare la guardia dopo una serie di ripicche. La Roma insiste: per Dzeko servono 20 milioni, neanche un euro in meno. Anzi, fonti vicine alla società giallorossa diffondono la notizia secondo cui Petrachi sarebbe convinto di far firmare il rinnovo al centravanti. Ma Dzeko, almeno al momento, non ha alcuna intenzione di compiere questo passo, anche perché conscio di riuscire a strappare un ingaggio migliore nel caso dovesse partire a scadenza.



POSIZIONE INTER - L’Intenzione di Dzeko è chiara, comunicata più volte al club: l’attaccante vuole l’Inter, forte di un accordo raggiunto molto tempo fa sulla base di un triennale. Domani avranno inizio nuovi dialoghi, l’Inter proverà a raggiungere quota 12-13 milioni e a quel punto la palla passerà nuovamente ai giallorossi, che poche settimane fa ne hanno accettati 16 per El Shaarawy, più giovane di Dzeko e non di poco.