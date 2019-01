Dopo tanti tentativi andati a vuoto, potrebbe essere la volta buona per il difensore croato classe '89 Domagoj Vida di approdare nel campionato italiano. Legato al Besiktas fino a giugno 2022, il finalista dell'ultimo Mondiale con la sua nazionale è un giocatore molto appetito sul mercato in questi ultimi giorni di trattative e due club italiani, Inter e Roma, ci stanno facendo più di un pensiero.



I nerazzurri stanno valutando in queste ore se privarsi di Miranda, richiesto dal Monaco, e cercano un profilo esperto per consegnare a Spalletti una valida alternativa a de Vrij e Skriniar. Dal canto loro, i giallorossi stanno vivendo una stagione molto travagliata sotto l'aspetto del rendimento del settore difensivo (già 29 i gol incassati in campionato) e Di Francesco avrebbe bisogno di un rinforzo che aggiunga solidità a un reparto nel quale il solo Manolas sta soddisfando le aspettative.