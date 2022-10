Cambio previsto, o forse no. Dopo un’ora di gioco, Paulo Dybala ha lasciato il campo per far spazio ad Abraham (inizialmente in panchina) nella sfida di San Siro contro l’Inter. Ansia per i tifosi della Roma ma, come spiegato nel corso della telecronaca di Dazn, il giocatore ha rassicurato la panchina dicendo di sentirsi soltanto affaticato. Per lui, impacchi di ghiaccio sul polpaccio.