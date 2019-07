Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha espresso esplicitamente la posizione attorno al futuro di Nicolò Barella. L'accordo trovato con l'Inter c'è da 20 giorni sulla parte fissa, manca la parte sulle contropartite e in questo vuoto si è inserita la Roma che ha trovato un accordo totale per il centrocampista. L'Inter dal canto suo è tranquilla dato che ha l'intesa anche con il giocatore, ma dovrà muoversi in tempi brevi per trovare l'accordo con il Cagliari e tornare avanti a tutti.