Da una parte l' QUI la lista dei convocati), dall'altra il mercato che bussa. Kevinrientra aldopo il prestito alla(28 presenze e 2 gol) ma potrebbe ripartire subito. Secondo Tuttosport, infatti, il difensore sarebbe chiuso da Izzo, Nkoulou, Djidji ( appena riscattato ), Nkoulou e Lyanco (di ritorno dal Bologna). Per Bonifazi potrebbero aprirsi nuovi scenari:, e ognuna di loro è pronta a inserire una contropartita gradita al Toro.- Con i nerazzurri il discorso potrebbe aprirsi grazie all'eventuale inserimento nell'affare di Roberto, centrocampista che piace molto a Mazzarri e che nell'ultima stagione ha totalizzato 21 presenze e 5 gol.- Derby di mercato alle porte per Bonifazi. Il Milan è pronto a mettere Patricksul piatto, ma prima bisognerà annunciare l'allenatore (sempre più Giampaolo) e capire se darà l'ok alla partenza dell'attaccante.- Il difensore piace molto anche alla Roma che al tavolo della trattativa si presenterebbe con Diego, da tempo nel mirino del Torino. I giallorossi ci riprovano con Bonifazi dopo aver incassato un no secco per- Chi invece è disposta a pagare il cartellino senza inserire contropartite tecniche è l', sempre sull'attenti quando si parla di giovani italiani di qualità.