Dopo la partita di Coppa Italia dello scorso febbraio, Josè Mourinho torna a San Siro per affrontare un’Inter lanciata verso la conquista del bis scudetto. Lo Special One, sconfitto in entrambi i precedenti stagionali, cerca punti per inseguire il sogno Champions League, ma gli esperti, riporta Agipronews, vedono nettamente avanti ancora i nerazzurri in quota a 1,65 contro il 5,20 del segno «2». Alto anche il pareggio offerto a 4. In entrambe le occasioni gli uomini di Inzaghi sono riusciti a sbloccare nei primi minuti del match: un’eventuale replica di un gol nerazzurro entro i primi 15’ di gioco vale 3,75 volte la posta, quota che sale a 6,35 in caso di gol ospite – ancora a secco nei 180’ finora disputati in stagione contro l’Inter - sempre entro il primo quarto d’ora. I giallorossi, al pari con il Venezia, sono la squadra con più espulsi nel campionato, mentre l’Inter deve ricevere ancora la prima espulsione stagionale: un cartellino rosso estratto sabato pomeriggio dall’arbitro Sozza è fissato a 3,25. Oltre a Josè Mourinho, occhi puntati anche su un altro grande ex dell’incontro, Edin Dzeko, capace di punire la Roma in entrambe le uscite stagionali. Un nuovo gol dell’ariete bosniaco si gioca a 2,50, mentre vale 6 volte la posta l’acuto di Henrikh Mkhhitaryan, attualmente l’ultimo giallorosso capace di violare la porta di Handanovic in occasione del match dello scorso maggio disputato sempre a San Siro e terminato 3-1 per i padroni di casa.