Lukaku tornerà a Milano il 29 ottobre quando la sua Roma, a San Siro, affronterà l'Inter. Per Big Rom è prevista un'accoglienza di fuoco ma il belga potrebbe sfruttare questa adrenalina per far male ai suoi ex compagni. Una sua rete contro l'Inter è quotata tra l'1.70 e l'1.72 dalle principali agenzie di scommesse, anzi la quota sta crollando nelle ultime ore.