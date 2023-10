Nel corso di un intervento sul canale ufficiale Instagram, uno dei rappresentanti della Curva Nord ha parlato di come il tifo organizzato ha vissuto l'addio di Romelu Lukaku e di come lo accoglierà domenica a San Siro: "È tornato e gli abbiamo dato fiducia perché credevamo fortemente nelle sue parole ma poi è incappato nello stesso errore: ha predicato bene dopo la finale, dicendo di stare tranquilli che ci saremmo rialzati insieme, e poi è scappato da Milano come un ladro, senza rispondere ai suoi compagni di squadra, Lautaro e Dimarco su tutti, che sono come fratelli e con i quali ha condiviso più tempo rispetto alla sua famiglia. Lukaku avrà l'accoglienza che si merita, a differenza di Mourinho che dopo 13 anni riceverà ancora il saluto della Nord".