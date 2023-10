Torna la Serie A con la decima giornata, che promette emozioni forti nella parte alta della classifica, con i tre big match Inter-Roma, Napoli-Milan e Lazio-Fiorentina che potrebbero rivoluzionare i valori nelle zone scudetto e coppe europee. Uno dei momenti più attesi sarà il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro. L’ingresso in campo del belga potrebbe essere accompagnato da 30.000 fischietti, colonna sonora di una gara già delicata tra la capolista e la Roma, che nonostante qualche difficoltà ad inizio stagione viene da cinque vittorie consecutive tra campionato e coppe. Domenica 29 ottobre alle 18:00 i nerazzurri partono comunque favoriti a quota 1.61 sulla lavagna scommesse, contro il pareggio a 3.95 e il successo per la squadra di Mourinho, che non potrà sedersi in panchina vista la squalifica, a 5.70. Fari puntati sull’ex Lu-La. Chi potrebbe decidere il match? Un gol di Lukaku è a quota 3.75, Lautaro Martinez sembra avere maggiori chance a 2.30. Sempre domenica ma alle 20:45 va in scena Napoli-Milan. Allo stadio Maradona la squadra di Garcia potrebbe centrare una vittoria decisiva per avvicinarsi alla vetta ed è favorita a quota 2.22 contro i rossoneri che rischiano ancora dopo i due ko contro la Juventus e il PSG. Non è buon momento per gli uomini di Pioli ma la svolta potrebbe arrivare proprio in una gara così delicata con il segno 2 che su Betaland vale 3.25. A 3.40 il pareggio. Un calendario che potrebbe favorire la scalata della Juventus, che deve battere in casa il Verona e il segno 1 in questo caso vale 1.37, mentre in zona Europa tutto potrebbe succedere tra Lazio e Fiorentina: i viola hanno quattro punti di vantaggio sui capitolini ma vengono da risultati altalenanti, con il successo contro il Napoli, la sconfitta contro l’Empoli e la goleada in Conference League contro il Cukaricki. La Lazio in campionato ha battuto Atalanta e Sassuolo ma è crollata in casa del Feyenoord: all’Olimpico i biancocelesti sono favoriti a 2.30, a 3.35 il pareggio, mentre il successo dei toscani è a 3.15.