La Roma ha ritrovato Llorente, ma in vista della sfida di San Siro ha ancora ai box Smalling, Renato Sanches, Spinazzola, Azmoun, Pellegrini, Dybala oltre a Kumbulla e Abraham alle prese con il recupero dalla rottura del crociato. Su Smalling è mistero totale. Il difensore si allena in gruppo da una settimana, ma ieri non era neanche in panchina. Mou è stato duro sul suo rientro: "Non so in quale domenica tornerà". Dybala oggi pomeriggio farà un provino in campo per testare il ginocchio. La convocazione per domenica è appesa a un filo. Capitolo Sanches: il centrocampista ha superato la pre lesione alla coscia destra e mercoledì è anche tornato in campo svolgendo una sessione individuale. Non è ancora al 100% e la trasferta di Milano si allontana anche per lui.