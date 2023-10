: Reattivo sul colpo di testa di Cristante, angolato ma non abbastanza forte, ci arriva tuffandosi alla sua destra. È l’unica parata di una serata abbastanza tranquilla.: Gioca un primo tempo impeccabile, in cui riesce anche a proporsi per partecipare alla manovra in stile Bastoni. Spreca una buona occasione lisciando il cross di Dumfries e viene ammonito quando nel tentativo di una rovesciata colpisce invece Llorente. Inzaghi lo sostituisce a fine primo tempo.(Dal 1’ s.t.: Come al solito, entra con tutti i codici stampati in testa e strappa applausi per ogni pallone sradicato).: Gli uno contro uno con Lukaku sono da lotta greco-romana e riesce sempre ad avere la meglio usando tutta l’esperienza di cui dispone. Annulla “l’odiato” ex e diventa ancora più idolo.: Con gli occhi della tigre, questa volta non si lascia scappare niente e chiede a gran voce attenzione ai suoi compagni. Lukaku si allarga spesso dalle sue parti, ma non ce n’è.: Una, due, tre finte su Zalewski e cross al centro per Thuram, che per poco non fa l’1-0. Sempre suo il cross dal fondo per Pavard, che però svirgola a centro area. Un primo tempo alla Maicon. Prosegue bene anche nella ripresa.(Dal 40’ s.t.: Tallonato da Bove, non si lascia innervosire e gioca il suo calcio. Si coordina in area sul cross di Dimarco, ma non piega abbastanza il corpo e la palla finisce alta. Con la testa nella partita, finalmente.: Dopo 5’ di gioco si presenta al match con una fucilata dal vertice dell’area ma la traversa gli nega quello che sarebbe stato un grandissimo gol. In regia non sbaglia niente.(Dal 30’ s.t.: Suo il lancio che pesca perfettamente Dimarco che poi vola sulla fascia per il cross dell’1-0. Un merito mica da niente. È una giocata delle tre giocate che sbloccano il match e poco male se qualche minuto dopo si becca una ramanzina da Bastoni e compagni per una tardiva uscita sul centrocampista avversario che arriva alla conclusione).: Imbucata magica per Dimarco che però non sfrutta come dovrebbe la sua invenzione. Raccoglie una respinta dai 20 metri e calcia al volo, ma senza precisione. In mezzo al campo detta legge ed è per questo che Tiago Pinto è ancora parecchio amareggiato per averlo perso a zero.(Dal 30’ s.t.: Arriva alla conclusione di esterno sinistro ma da ottima posizione manca il bersaglio grosso. Continua a macinare chilometri sulla fascia, non si dà pace, ma poi arriva finalmente il suo momento: stoppa il lancio di Asllani, crossa teso al centro e trova Thuram pronto a ribadire in rete.(Dal 38’ s.t.: Finta di servire il compagno e penetra palla al piede, esplode il destro appena intravede uno spiraglio e trova una conclusione di una bellezza rara. Peccato ci sia l’incrocio dei pali a fermarla).: Il cerchio si è chiuso, Lukaku è il passato, lui il presente. Brucia Llorente e insacca il cross di Dimarco. Va poi a festeggiare sotto la Nord, con Lukaku che dalle retrovie osserva la scena.: Non la sua miglior serata, anche se si ritrova spesso a giocare spalle alla porta e fa comunque un gran lavoro.: Vittoria dal peso specifico importantissimo, per tutto quello che rappresentava. Porta a casa i tre punti e mette alle corde la Roma per tutti i 90’.