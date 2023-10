Inter-Roma (domenica 29 ottobre con calcio d'inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la decima giornata di campionato in Serie A. I nerazzurri si presentano a questa sfida con 22 punti in classifica, 8 in più dei giallorossi.



LE ULTIME - Ancora senza Arnautovic e Cuadrado, Simone Inzaghi rilancia dal primo minuto Acerbi, Dimarco e Thuram, in panchina nella partita di Champions League vinta martedì contro il Salisburgo. Dall'altra parte Mourinho (in tribuna per squalifica) si affida all'altro grande ex Lukaku, che torna a San Siro dove lo aspetta un'accoglienza ostile. Ancora assenti Pellegrini e Dybala.



PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi.



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Lukaku, Belotti. All. Foti.