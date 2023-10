DOPO LA PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER L'ANALISI DI ALBERTO POLVEROSI.

Il momento è arrivato, Romelutorna a San Siro. Per la prima volta, da avversario, e i tifosi nerazzurri sono pronti ad accoglierlo e contestarlo, seppur senza fischietti, proibiti dalla Questura.l'di Simoneaffronta a Milano ladell'altro ex Josè, lo Special One del Triplete, espulso nell'ultima gara contro il Monza e per questo assente dalla panchina,: grande attenzione mediatica per il primo ritorno del grande ex, da amato ad odiato in seguito al voltafaccia estivo e la scelta di trasferirsi in giallorosso ,dopo aver flirtato con Juve e Milan. L'eroe dello scudetto di Conte e della finale di Champions ora è un nemico, ma la partita riveste grande importanza: i nerazzurri infatti, dopo aver ipotecato il passaggio agli ottavi in Champions, vogliono tornare in testa alla classifica, dopo il provvisorio sorpasso della Juve avvenuto ieri sera, e magari approfittare del big match di stasera tra Napoli e Milan, mentre i giallorossi cercano la quarta vittoria di fila per issarsi tra i primi quattro posti, con l'Europa League che al momento sorride grazie alle tre vittorie ottenute. Assenti Juan Cuadrado e Paulo Dybala, infortunati, la sfida è tra gli ex amici della Lula: Lautaro ha già realizzato 11 reti in campionato, il belga è a quota 5. Occhio anche all'altro confronto offensivo, quello tra Thuram ed El Shaarawy, in gran forma.- L’Inter è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 sfide contro la Roma in campionato (5V, 6N), vincendo quattro delle cinque più recenti: l’unico successo giallorosso nel periodo risale alla gara d’andata dello scorso campionato, il 1° ottobre 2022 (2-1 con i gol di Dybala e Smalling, Dimarco per i nerazzurri). La Roma è la squadra contro cui l’Inter ha ottenuto il maggior numero di vittorie (76) e ha realizzato più reti (293) nella sua storia in Serie A; in particolare, i nerazzurri sono rimasti senza segnare solo in una delle ultima 18 sfide contro i giallorossi in campionato. La Roma ha evitato la sconfitta in quattro delle ultime sei trasferte contro l’Inter in campionato (1V, 3N), vincendo la più recente: l’ultima volta che ha vinto due gare esterne di fila contro i nerazzurri in Serie A risale al periodo tra 2012 e 2013 (3-1 con Zdenek Zeman e 3-0 con Rudi Garcia). Nonostante l’Inter abbia vinto ben sette delle prime nove gare di questo campionato, non ha trovato il successo negli ultimi due appuntamenti casalinghi: sconfitta contro il Sassuolo il 27 settembre e pareggio contro il Bologna il 7 ottobre; in particolare, i nerazzurri non collezionano due “X” di fila in casa in Serie A da ottobre 2021, in quell’occasione contro Atalanta e Juventus. Dopo aver ottenuto appena un successo nelle prime sei gare di questo campionato (2N, 3P), la Roma ha vinto tutte le tre partite più recenti in Serie A e non ottiene più vittorie di fila nella competizione da agosto 2020, con Paulo Fonseca in panchina. L’Inter ha segnato ben 24 reti a fronte di cinque subite in questa Serie A, nessuna squadra ha una differenza reti migliore nei cinque grandi campionati europei in corso: +19, come il Bayern Monaco; i nerazzurri hanno eguagliato la loro seconda miglior differenza in assoluto dopo le prime nove gare stagionali (meglio solo nel 1933/34 con +20, mentre totalizzarono un +19 anche nel 1960/61). La Roma è la squadra con la percentuale più alta di recuperi palla offensivi – ossia entro massimo 40 metri dalla porta avversaria - terminati con un tiro rispetto al totale effettuato in questa Serie A, il 23%, cioè 10 su 44; dall’altra parte, l’Inter è la squadra che ha segnato più reti in queste situazioni di gioco (quattro). José Mourinho ha perso sei delle ultime sette sfide contro le sue ex squadre considerando tutte le competizioni; fa eccezione un successo contro l’Inter nella gara d’andata dello scorso campionato, per 2-1 a San Siro. Il portoghese ha ottenuto 67 successi in 108 incontri in panchina alla guida dei nerazzurri (26N, 15P). Lautaro Martínez ha all’attivo già 11 gol nel torneo in corso, solo due giocatori hanno fatto meglio nella storia della Serie A considerando le prime 10 partite stagionali dell’Inter: Giuseppe Meazza (14 nel 1933/34 e 12 nel 1935/36) e Antonio Valentin Angelillo (19 nel 1958/59) – tuttavia, l’argentino ha messo a segno appena una marcatura in nove sfide contro la Roma nella competizione, il 23 aprile 2022. Romelu Lukaku ha segnato otto reti nelle sue ultime nove trasferte di Serie A, mentre non è andato a segno in 10 delle ultime 13 gare giocate in campionato a San Siro. L’attaccante della Roma è il giocatore che ha registrato la più alta percentuale realizzativa con la maglia dell’Inter da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05), tra i calciatori con almeno 30 presenze in nerazzurro nel periodo: 23%.Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.Rui Patricio; Mancini, LIorente, N'Dicka; Kristensen, Cristante. Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy.