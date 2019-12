Inter-Roma: sicura la presenza della formidabile coppia gol Lautaro Martinez – Lukaku, che ha già 24 gol all’attivo tra campionato e Champions League. L’argentino in particolare è lanciatissimo, con 5 gol nelle ultime 3 gare: la rete di Martinez alla Roma è a 2.50, un’altra doppietta dopo quella alla Spal, si gioca a 10.00. Difficile la presenza in campo di un altro bomber, Dzeko, alle prese con l’influenza. Il bosniaco potrebbe entrare a gara in corso, a farsi carico del peso dell’attacco dovrebbe essere quindi Zaniolo, il gol alla sua ex squadra vale 4.50.