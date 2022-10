José Mourinho tornerà a San Siro da rivale con la sua Roma che, a partire dalle 18, affronterà l'Inter. L'allenatore portoghese è squalificato, ma sarà comunque a Milano al seguito della squadra. Il suo vecchio popolo, quello nerazzurro, però non lo vedrà perché , riporta il Corriere dello Sport si 'nasconderà' in una stanza dell'impianto e non si farà vedere in tribuna.