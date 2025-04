Getty Images

Inter-Roma, MOVIOLA LIVE: subito giallo a Mancini, annullato un goal a Frattesi

Redazione Calciomercato

20 minuti fa

Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Inter-Roma, big match della 34esima giornata di Serie A.



INTER-ROMA alle 15.00



Arbitro: Fabbri di Ravenna

Assistenti: Costanzo - Passeri

Quarto ufficiale: Marinelli

VAR: Di Bello

AVAR: Piccinini



22' - Tutto buono sul goal della Roma: Soulé parte in posizione regolare sulla conclusione di Pellegrini.



6' - Annullato un goal a Frattesi per fuorigioco di Arnautovic autore dell'assist.



3' - Subito ammonito Mancini per una trattenuta prolungata su Lautaro Martinez.