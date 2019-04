A San Siro il match per la Champions League tra Inter e Roma. Di seguito gli episodi da moviola della partita analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



INTER – ROMA h. 20.30

GUIDA

MELI – VALERIANI

IV: MANGANIELLO

VAR: CALVARESE

AVAR: VIVENZI



40’ - Azione confusa nell'area della Roma. Borja Valero colpisce El Shaarawy, la palla arriva a d'Ambrosio che viene steso in area da Kolarov. L'arbitro prima indica il dischetto, poi si rende conto che prima c'è stato il fallo di Borja Valero e assegna la punizione alla Roma per il fallo precedente.



28’ - Cross di Florenzi dalla destra, Borja Valero prima colpisce di testa e poi col braccio largo. La Roma protesta e chiede il rigore, l’episodio è dubbio. Guida lascia correre, il Var conferma la decisione dell’arbitro.