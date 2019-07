Inter continua a lavorare parallelamente sulla doppia pista alla ricerca di una punta per sostituire Mauro Icardi in uscita: da una parte Lukaku del Manchester United, dall'altra Edin Dzeko, per il quale da tempo si sta trattando con la Roma. Secondo il Corriere dello Sport, Marotta e Petrachi si aggiorneranno sulla situazione in occasione della presentazione dei calendari di Serie A. Al momento c'è una distanza di sei milioni tra domanda e offerta, con i giallorossi che non vogliono scendere sotto i 18 milioni.