Intervistato da Tmw, l'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha espresso la propria opinione in merito al futuro di Paulo Dybala.



“Chi potrebbe maggiormente accelerare il rilancio di Dybala tra Inzaghi, Mourinho e Pioli? Guardando solo al campo oggi Dybala non è il giocatore di tre anni fa. Oggi è un giocatore che ha un talento straordinario ma a cui manca qualcosa. Ripensando anche alla finale di Coppa Italia l’argentino non è stato decisivo. Dybala aveva alzato il livello ed aveva dimostrato di essere un fenomeno, ma poi si è un po' perso. Starebbe bene in tutte queste tre anche a Napoli. Bisogna sempre vedere il campo perché per ora deve ritornare al suo livello di qualche anno fa".