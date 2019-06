Dzeko attende una chiamata che non arriva, l’attende da molto tempo, ma Inter e Roma continuano a fare melina. Forse qualcuno bluffa, perché da viale della Liberazione filtra che le parti si sono avvicinate, mentre dalla capitale raccontano di una situazione diametralmente opposta, con i nerazzurri fermi a una prima offerte ritenuta insufficiente. Eppure la richiesta giallorossa non dovrebbe essere esosa: 10 milioni di euro e una contropartita gradita, da valutare circa 2-3 mln di euro. Affare totale da 12-13 milioni, una minuzia nel calcio di oggi, per Dzeko poi... Mica uno qualsiasi.



NEL LIMBO - Ma allora qualcosa non quadra. Forse qualcuno non racconta le cose fino in fondo. È troppo bassa l’offerta dell’Inter o è troppo alta la richiesta della Roma? Si fa fatica a capirlo, specie in tempi in cui Pastorello dichiara che l’Inter è pronta a fare sul serio per Lukaku, e quindi a mettere sul piatto 70 milioni di euro. Dzeko probabilmente ascolta e qualche domanda potrebbe farsela; perché di questi tempi avrebbe voluto conoscere il proprio destino, mentre Inter e Roma lo tengono in un limbo che al bosniaco, come a qualsiasi altro calciatore al suo posto, potrebbe non piacere. Uno stallo che crea incertezza e che potrebbe anche infastidire il centravanti.



QUANDO SI CHIUDE? - Il 30 giugno è alle porte, l’Inter ha sistemato i conti e la Roma si sta organizzando. I primi giorni del mese potrebbero/dovrebbero essere decisivi per entrare finalmente nella fase calda di una trattativa iniziata molto tempo fa. Petrachi studia le contropartite, piacciono Pompetti e Corrado, ma ancora non c’è un’indicazione precisa. I tavoli sono aperti, Inter e Roma si fanno l’occhiolino, Dzeko osserva da terzo incomodo e fatica a comprendere. Ballano due o tre milioni, perché portarla così per le lunghe? Presto capiremo anche questo.