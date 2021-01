Qui Milano: incontro in corso tra Tiago Pinto e Ausilio per lo scambio #Dzeko - #Sanchez. Le ultime dal nostro inviato @Ngoppejammeja pic.twitter.com/JBFwNtnrSE — calciomercato.com (@cmdotcom) January 28, 2021

Lo scambio tra, ora, non è più una semplice idea, ma un'occasione di mercato che prova a prendere corpo ora dopo ora. L'affare - uno scambio di prestiti - è ancora alle prime mosse, ma entra nel vivo:. Il bosniaco, ormai, è sempre più un separato in casa dalle parti di Trigoria. Lo strappo post-Spezia con Fonseca appare irrimediabile e la Roma è alla ricerca di una soluzione entro le 20.00 del 1 febbraio, orario del gong del calciomercatoSecondo quanto filtra da ambienti nerazzurri,Suning, inoltre, non intende aggiungere denaro: nonostante uno stipendio netto quasi identico (7 milioni),Un incentivo all'esodo che, ad ora, i giallorossi non sembrano intenzionati a concedere.