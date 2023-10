Dybala sì o Dybala no. Questo il rebus che accompagnerà per tutta la settimana Mourinho e la Roma. Giovedì i giallorossi affronteranno lo Slavia Praga all'Olimpico in un match fondamentale per il cammino europeo ma i pensieri sono proiettati anche alla delicata trasferta di domenica contro l'Inter. Mourinho dovrà sicuramente fare a meno di Pellegrini ma spera in un recupero di Paulo.



PRONTO PER L'INTER - L'argentino si è sottoposto in queste ore a una nuova visita per cercare di capire meglio i tempi di recupero dopo la lesione distrattiva al collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il dolore sembra essere ormai alle spalle anche se in questi casi la prudenza è d'obbligo. Tuttavia non verranno svolti nuovi esami perché ritenuti non necessari. In questi giorni la Joya tornerà progressivamente ad allenarsi in gruppo e dovrebbe strappare almeno una convocazione per la sfida di San Siro.