Quale destino per Alexis Sanchez? Il futuro del cileno è ancora tutto da scrivere: il mancato riscatto dell'Inter pareva scontato, ma le carte in tavola sono ora cambiate e i nerazzurri potrebbero rivedere i piani. In attesa di novità anche dal Manchester United, sull'ex Udinese ha messo gli occhi il Valladolid. L'indiscrezione arriva dal Daily Mail, che riporta alcune parole di Ronaldo, ex attaccante nerazzurro ed attuale presidente del club: "Se l'Inter non dovesse riscattarlo, saremmo pronti ad accoglierlo!".