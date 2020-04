Siparietto social per Christian Vieri e Ronaldo. I due ex attaccanti dell'Inter si sono resi protagonisti di una chiacchierata su Instagram, durante la quale hanno ripercorso alcuni momenti del loro periodo in nerazzurro insieme.



SULL'ARRIVO DI VIERI ALL'INTER - Bobo ricorda: "Lippi mi chiama e mi chiede di andare all'Inter, io dico beh se devo andare a giocare con il brasiliano vengo vengo".



PARTITE INSIEME - Bobo continua: "Abbiamo giocato esattamente undici partite insieme, troppo poco cazzo. Volevo giocare di più con te". Ronaldo risponde: "E' stato uno dei periodi più brutti della mia vita, è stata una sofferenza. Tu l'hai visto da vicino. Ero giovane, non avevo l'esperienza per affrontare queste situazioni. Non era una distorsione o un problema muscolare, mi è capitata una tendinite brutta brutta, non bastavano uno o due mesi. E' stata una storia brutta".



SUL 5 MAGGIO - Ronaldo ricorda l'ultima partita giocata in maglia Inter, che costò ai nerazzurri lo scudetto: "Mamma mia, doveva essere così forse, il destino non so".