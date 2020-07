Un bilancio in rosso per 100 milioni alla chiusura del 31 marzo 2020. Lo rivela Calcio e Finanza, elaborando documenti ufficiali con dati economico-finanziari dei primi nove mesi dell'esercizio 2019/20. I ricavi scendono a 240,5 milioni (-30,5), i costi aumentano di 73 milioni per un totale di 335,8. Riguardo a quest'ultima voce, aumentano soprattutto i costi legati ai calciatori: il costo del personale passa da 114,7 a 141,3 milioni, di cui 91,9 legati ai contratti dei giocatori. Salgono i compensi contrattuali dei tecnici (19,7 milioni contro i 12,4 del 2019). Si alzano anche gli ammortamenti dei calciatori, da 65,9 a 90,6.



Crescono, invece, i ricavi da player trading: fruttano le cessioni di Puscas (7,5 milioni), Karamoh (7,2) e Gabigol (16,2), che portano a 13,9 di plusvalenze. Di 103,1 milioni, dunque, la perdita al 31 marzo 2020, contro il -31,6 del 2019. Nel trimestre finale andrà considerato l'impatto del lockdown e la cessione di Mauro Icardi al Psg.