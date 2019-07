Sudtirol: preso Rover dall’Inter (era a Pordenone dove arriva il portiere Di Gregorio), in arrivo Cucchietti dal Torino (era all’Alessandria) e Migliorelli dall’Atalanta (era all’Entella). Latte Lath all’Imolese in prestito dall’Atalanta, che presta Salvi al Pontedera. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Pro Patria riprende Boffelli (Atalanta) e chiude Spizzichino (Lazio). Il Gubbio ufficializza Cenciarelli (Viterbese) e Filippini (Lazio), piace Rosso (ex Torino) della Pro Vercelli. Il difensore Matino (Parma) alla Cavese.