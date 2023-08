Alexis Sanchez è tornato all'Inter. Manca solo l'ufficialità, ma il cileno sarà ancora nerazzurro. A commentare il suo acquisto è, ai microfoni di La Tercera, Ruben Sosa.



"Alexis Sanchez ha avuto una buona stagione al Marsiglia. Per l'Inter sarebbe bello avere di nuovo un giocatore come il cileno, sarebbe un buon rinforzo. Ha molta esperienza e ha giocato in tutta Europa. Sarebbe importante nello spogliatoio. All'Inter i tifosi lo amano moltissimo. Non potete nemmeno immaginarlo. L'esperienza a volte è molto più importante di qualsiasi altra virtù, soprattutto nelle grandi squadre come l’Inter. Questo può fare la vera differenza. Alexis non è uno di quei giocatori che esce dal campo lamentandosi con l'allenatore. Questo fa bene allo spogliatoio, tiene uniti i gruppi. E poi è una bravissima persona, un ragazzo che si ferma continuamente a firmare autografi o a farsi una foto con i tifosi. Per questo tipo di azioni si è fatto volere bene dai tifosi più importanti d'Italia. È vero che l'età sta passando, ma fisicamente sta molto bene ed è un giocatore molto professionale, si prende molta cura di sé".