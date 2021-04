Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Ruben Sosa, racconta la sua gioia più grande da calciatore nerazzurro.



Con chi è in contatto dei vecchi compagni nerazzurri?

«Sono amici per la vita, parliamo sempre in un gruppo WhatsApp. Poi quando vengo a Milano vedo sempre Zenga, Bergomi, Fontolan e ovviamente Nicolino Berti».



E il ricordo più bello in maglia Inter?

«Una vittoria contro il Parma a San Siro con mia tripletta: uno di testa e due punizioni. Se parliamo di alegría, quella è stata una delle più grandi».