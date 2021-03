Grande protagonista col Granada, Rui Silva, portiere che ha bloccato il Napoli in Europa League, è finito nel mirino dell'Inter. Non ci sono solo i nerazzurri sull'estremo difensore portoghese in scadenza di contratto, visto che il Betis spinge. Queste sono le parole di Angel Haro a Onda Cero: "Rui Silva è un portiere che ci interessa, anche se ora è concentrato sul Granada. Detto questo, ribadisco come sia un giocatore che ci piace molto".