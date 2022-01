Intervistato da TuttoSport, l'ex capo dell'area tecnica dell'Inter, Walter Sabatini, ha parlato del colpo Dzeko, messo a segno da Ausilio e Marotta.



Quanto c'è di Dzeko nell'Inter post Lukaku, Hakimi e Conte?

"Ho lavorato con Edin a Roma: oltre che un campione, è un ragazzo straordinario. La decisione di Marotta, Ausilio e Inzaghi di prendere Dzeko dopo Lukaku è stata lungimirante. Non capisco perché a Dzeko non abbia pensato anche la Juventus per il post Ronaldo. Con un tridente Dybala-Dzeko-Chiesa adesso i bianconeri avrebbero molti più gol, più punti e sicuramente l'Inter ne avrebbe diversi in meno. Dzeko, alla fine, potrebbe rivelarsi il colpo scudetto".