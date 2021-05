L'Inter lancerà già questo sabato a San Siro contro la Sampdoria il nuovo inno che è stato scelto fra 3 proposte che stanno già circolando in rete. Ancora non c'è l'ufficialità, ma fra il brano di Povia, quello di Eddy Veerus insieme a Merk e Kermont e quello di Max Pezzali cantato dallo speaker di San Siro Mirko Mengozzi sarebbe proprio quest'ultimo quello in netto vantaggio.



Niente più C'è Solo l'Inter e nemmeno Pazza Inter per cui già da tempo c'erano stati problemi di copyright con i creatori, ma un nuovo inno che si affianchi la nuovo claim I M INTER MILANO diventato poi I M SCUDETTO.



Ecco i tre brani, voi quale preferite? Ditecelo votando in coda al nostro sondaggio.













