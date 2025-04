Inter, Sacchi difende Inzaghi: “Dopo il Bayern era un fenomeno e ora è un asino?”

Getty Images

Arrigo, ex allenatore e simbolo del, ha parlato alla Gazzetta dello Sport e commentato il momento no, reduce da due sconfitte in campionato e Coppa Italia che hanno rimesso sul banco degli imputati l'allenatore Simone. Queste le parole dell’ex ct."Meno male che ci sono ancora dirigenti, con la testa sulle spalle. Mi chiedo,Il mondo del calcio, a volte, è. Vabbè che,"Riavvolgiamo il nastro:Mettere sul banco degli imputati un allenatore perché ha perso un paio di partite non rientra nel mio modo di pensare. Poi ci possono anche essere degliche sono stati commessi, ci mancherebbe altro. Ma io, a quelli che ora si lamentano, domando:, e mi pare che nessuno possa ritenersi immune"."Se l’ha fatto significa che ne aveva bisogno.Certo,Ma non conosco squadre, in giro per l’Europa, in cui la qualità delle riserve è simile a quella dei titolari. Nemmeno il Real Madrid... È logico chenon sia Barella, chenon abbia la classe di Calhanoglu o chenon incida come Thuram. Quando si giocano tante partite come ha fatto l’Inter in questa stagione, bisogna prendersi questi rischi".