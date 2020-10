Dalle pagine della Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore, Arrigo Sacchi, offre un consiglio al tecnico dell'Inter, Antonio Conte.



“Antonio è un grande tecnico e saprà modellare e rendere armoniosa la sua squadra. Ha bisogno di un po’ di tempo e anche della volontà di tutti. Però non si scordi che il calcio è uno sport di squadra con momenti individuali e non il contrario. Il singolo può far vincere una partita ma è la squadra che farà vincere il campionato”.