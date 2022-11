Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore, Arrigo Sacchi, ha espresso la propria opinione in merito al centravanti dell'Inter, Romelu Lukaku, e alla sua convocazione con il Belgio.





“Lukaku un rischio per il Belgio? Credo di sì. Non gioca da molto tempo, ha un fisico possente, ci mette parecchio prima di entrare in forma. E vedremo se De Ketelaere fa qualcosa di più di quello che ha mostrato in questa prima parte di Serie A. Il Belgio pratica un calcio collettivo, ha un campione come De Bruyne: non mi sorprenderei se facesse strada a scapito di squadre più rinomate".