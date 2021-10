Dopo qualche giorno dalla sua rielezione, il sindaco di Milano, Beppe Sala, è tornato sulla questione stadio.



"Lo stadio, come su altre cose, posso immaginare che ci siano situazioni in cui non tutti, avendo una coalizione così larga, la pensino allo stesso modo, però tutti sanno qual è la regola. Alla fine se non si arriva a una conclusione, decido io, è normale. Ma è inutile mettere le mani avanti, perché il tema di discussione con le società c'è ancora, dobbiamo ancora discutere. Però bisogna essere onesti, non possiamo tenerli in ballo per illo tempore. Mi hanno già chiesto di incontrarli e li incontrerò presto, non penso la settimana entrante, ma poi sarà il momento”.