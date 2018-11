Eddy Salcedo, attaccante dell’Inter Primavera, arrivato dal Genoa, parla della sua esperienza in nerazzurro a la Gazzetta dello Sport: “L’Inter è un top club e mi sta dando la grande occasione di continuare questo mio sogno. All’inizio è stata dura staccarsi dalla famiglia e affrontare una nuova sfida da solo. Ho capito cosa provavano i ragazzi che ho avuto in squadra in passato quando mi spiegavano la difficoltà nel lasciare la propria città. Ma è un percorso obbligatorio per fare questo mestiere”.





SU SPALLETTI - “Il mister mi è stato parecchio dietro durante la preparazione, mi riprendeva e spronava a dare sempre il massimo per farmi crescere. Durante le esercitazioni stavo spesso con Keita, che fa il mio ruolo: mi ha dato tante indicazioni importanti”.