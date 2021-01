L'Inter ha saldato solo due stipendi dell'attuale stagione, la società vive una profonda crisi finanziaria e le cessioni sembrano l'unica via percorribile per trovare ossigeno necessario. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“La crescita è ferma, la società ha saldato solo due stipendi ai calciatori, relativamente a questa stagione, il mercato di gennaio vive nella speranza che arrivi un amatore di Eriksen, amatore facoltoso in grado di caricarsi i 7,5 milioni di ingaggio stagionale. Oppure che qualcuno dall’estero arrivi a convincere Pinamonti, che con i nerazzurri guadagna 2 milioni di euro netti”.