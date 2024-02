Inter-Salernitana: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Torna la Serie A e torna in campo la capolista. L'Inter ospita la Salernitana nell'anticipo del venerdì sera della 25esima giornata. I nerazzurri si preparano all'impegno di Champions League con l'Atletico Madrid ma prima devono sfidare i campani nel più classico dei testacoda. Annunciato turnover da parte di Inzaghi che però potrebbe alla fine ridurlo a pochi nomi. Nei granata la prima di Liverani che ha preso il posto dell'esonerato Filippo Inzaghi.



LE ULTIME - Pochi cambi e gestione delle forze, si diceva. L'Inter potrebbe rispolverare Dumfries sulla destra e Carlos Augusto sulla sinistra, mentre De Vrij rileverà l'infortunato Acerbi in difesa. Spazio per Arnautovic che darà riposo a Lautaro Martinez. In casa Salernitana, Manolas potrebbe partire da titolare, con Zanoli a sinistra al posto dello squalificato Bradaric. Candreva sicuro alle spalle di Dia, insidiato da Weissman.



Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All. S. Inzaghi.



SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Sambia, Boateng, Manolas, Zanoli; Coulibaly, Maggiore, Basic; Kastanos, Candreva; Dia. All. Liverani.



DOVE VEDERLA - Inter-Salernitana si giocherà alle 21:00 a San Siro. La diretta in TV è in co-esclusiva tra DAZN e Sky. Sul canale satellitare sarà trasmessa sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K o su Sky Sport 251. Per la diretta streaming di Inter-Salernitana su DAZN si deve usare l'app dedicata per il mobile, mentre da PC è sufficiente collegarsi al sito ufficiale. Per gli abbonati Sky, si può usare l'app Sky Go o usufruire del servizio on demand di NOW