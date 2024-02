Inter-Salernitana MOVIOLA LIVE: Thuram cade in area, proteste. Check sul terzo gol nerazzurro

Di seguito i principali episodi da moviola di Inter-Salernitana, match valevole per la 25esima giornata di Serie A in programma oggi a San Siro alle 21.



INTER – SALERNITANA - Venerdì 16/02 h.21.00

PICCININI

CECCONI – ROSSI C.

IV: CAMPLONE

VAR: SERRA

AVAR: VALERI



41' - Check del Var per un presunto tocco di mano di Calhanoglu nell'azione del terzo gol dell'Inter: tutto regolare, il mani non c'è.



3' - Proteste dell'Inter per un tocco di mano da parte di un giocatore della Salernitana in area, ma da distanza troppo ravvicinata, e per una caduta di Thuram, che va addosso a Boateng che si ferma.