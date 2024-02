Inter-Salernitana, Sensi neanche in panchina per infortunio

Dopo il trasferimento al Leiceste saltato nelle ultime ore di mercato, continua il momento complicato di Stefano Sensi. Il centrocampista è rimasto all'Inter ma nell'anticipo di stasera contro la Salernitana non è neanche in panchina. Il giocatore non era atteso nell'undici titolare di Inzaghi, ma non sarà a disposizione dell'allenatore neanche a gara in corso: secondo quanto riporta Sky Sport, Sensi dovrà effettuare un intervento per rimuovere una placca alla caviglia inserita nell'operazione dell'anno scorso quando era in prestito al Monza.



IL RIENTRO DI SENSI - Sensi rimarrà fuori per circa un mese. Il suo rientro potrebbe essere previsto per la trasferta di Bologna il programma domenica 10 marzo o per il big match del 17 marzo contro il Napoli a San Siro. Oltre al centrocampista classe '96, per la partita contro la Salernitana Inzaghi dovrà fare a meno anche di Acerbi e Cuadrado.