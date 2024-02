Inter-Salernitana: testacoda senza storia in quota. Inzaghi punta sul ritorno al gol di Lautaro

Sette punti di vantaggio sulla seconda in classifica, con una partita da recuperare e un 2024 fatto di sole vittorie. Momento d’oro per l’Inter che ospita a San Siro il fanalino di coda Salernitana, reduce dal cambio di allenatore con l’arrivo di Liverani al posto di Filippo Inzaghi. La netta differenza in classifica – ben 47 punti – rende la sfida senza storia per i bookie: si gioca a 1,15 il segno «1», quota che sale a 1,16 su 888sport contro il clamoroso colpo campano fissato tra 14,60 e 16 volte la posta. Nel mezzo, alto anche il pari, fissato a 8. Con in campo i nerazzurri, miglior attacco del campionato e i granata, penultima difesa, è nettamente avanti l’Over 2.5, a 1,38, sull’Under 2.5 proposto a 2,80. Per il risultato esatto invece, il 2-0 – dell’ultimo precedente a San Siro – comanda a 5,60 sul 3-0 visto a 5,80. Inzaghi punta sul ritorno al gol del capocannoniere della Serie A Lautaro Martinez, a secco da due turni ma protagonista di un clamoroso poker all’andata: il timbro del “Toro” si gioca a 1,67, con una nuova marcatura multipla che si attesta a 3,90. Tra gli ospiti occhio Antonio Candreva, ultimo giocatore della Salernitana a segnare all’Inter: il gol dell’ex dell’esterno nerazzurro è dato a 7 volte la posta.