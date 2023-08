Saltato il trasferimento diall'Inter, è sfumato anche il passaggio di Giovanni Fabbian all'Udinese. Dopo una stagione positiva in Serie B in prestito alla Reggina, il centrocampista classe 2003 era stato inserito come contropartita per abbassare la parte cash., ma la trattativa tra i nerazzurri e il padre di Samardiz è saltata definitivamente e il via libera per Fabbian non è più arrivato.- Ora il giocatore è di nuovo in vetrina, e quei club che si erano interessati prima che entrasse nello scambio tra Inter e Udinese sono pronti a rifarsi sotto.(o un prestito o l'inserimento di un controriscatto, recompra), la società crede molto nel ragazzo che per quest'anno cerca un progetto che gli possa dare spazio e continuità.- Nella scorsa stagione Fabbian è stato un titolare fisso nella Reggina di Pippo Inzaghi che si è qualificata ai playoff di Serie B:. Mezz'ala d'inserimento, Fabbian è pronto alla sua prima stagione in Serie A: saltato il suo trasferimento all'Udinese torna sul mercato, l'Inter vuole fare la scelta migliore per la crescita del ragazzo.