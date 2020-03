Sfuma l’acquisto di Tahiti Chong per l’Inter? L’esterno offensivo del Manchester United, in scadenza di contratto con gli inglesi, sembrava a un passo dai nerazzurri, ma il suo agente lo avvicina alla permanenza ai Red Devils. Queste le parole di Erkan Alkan, agente della Stellar Group che segue Chong, al Mirror: “Abbiamo parlato con grandi club ma il Manchester United ha presentato un buon progetto per il futuro di Tahith. Il ragazzo ha piacere di rimanere nel club che l’ha acquistato dall’Olanda”.