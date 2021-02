Il futuro dell'Inter rimane nebuloso. Infatti oggi è saltata definitivamente la trattativa tra Suning e Bc Partners: niente matrimonio tra il gruppo cinese e il fondo inglese, dunque. Secondo gli ultimi aggiornamenti appresi da Calciomercato.com, il colosso di Nanchino ha detto no alla proposta e si rivolgerà ad altri fondi per risolvere i problemi finanziari, dopo lo stop imposto da Pechino alle aziende cinesi, che devono interrompere gli investimenti all'estero ritenuti non strategici, come nel settore sportivo.



TRATTATIVA SALTATA: LE MOTIVAZIONI - I dialoghi sono stati interrotti da oltre una settimana: ora si procederà con la ricerca di nuovi fondi. Con Bc Partners non c’erano i presupposti per proseguire, a causa del definitivo rifiuto dell'offerta da parte di Suning: troppa la differenza sul valore delle azioni e sulla valutazione complessiva del club, oltre all'esposizione mediatica del fondo inglese, che la settimana scorsa ha terminato la due diligence, non gradita a Suning.



SUNING CERCA NUOVI FONDI - La complessa operazione per ottenere liquidità entro maggio riparte dunque da nuovi interlocutori, magari ingolositi dal possibile asset del nuovo stadio e dalla valorizzazione del prodotto calcio italiano, garantita dalla decisione della Lega di affidare ai fondi la vendita dei diritti televisivi. La ricerca riprende.